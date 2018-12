Zürich (awp) - Die Schweizer Aktien haben sich am Freitag nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage mit kaum veränderten Kursen in die lange Weihnachtspause verabschiedet. Am Tag des grossen Verfalls ging es im Leitindex SMI mal nach oben und mal nach unten. Im frühen Geschäft rutschte der SMI gar auf ein neues Jahrestief, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...