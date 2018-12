OMV hat den Verkauf ihrer 100% Tochter OMV Tunisia Upstream GmbH an Panoro Energy ASA abgeschlossen. Der vereinbarte Verkaufspreis beträgt USD 65 Mio. OMV Tunisia Upstream GmbH hält einen 49% Anteil an den Konzessionen Cercina/Cercina Sud, El Ain/Gremda, El Hajeb/Guebiba und Rhemoura in Tunesien sowie eine Beteiligung von 50% an Thyna Petroleum Services S.A. Operating Company (TPS). Andere Assets der OMV in Tunesien sind von der Transaktion nicht betroffen. Die verbleibenden Anteile an den Konzessionen und an TPS werden weiterhin von der staatlichen tunesischen Ölgesellschaft (ETAP) gehalten. Die OMV hält weiterhin an der laufenden Entwicklung ihrer Kohlenwasserstoff-Ressourcen in Südtunesien fest. Dies gilt im Besonderen der Entwicklung der Nawara ...

