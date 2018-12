Die gleitenden Durchschnitte übernehmen im Chartbild der Leoni-Aktie verschiedene Funktionen. So konnte der GD (38) zuletzt überwunden und in eine Unterstützungsposition überführt werden. Die Widerstände in Form der GD-Linien (100, 200) bestehen jedoch weiter fort. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung notiert die Aktie aktuell bei rund 30,3 Euro. Der MACD wird demnächst ein Verkaufssignal bilden, doch wie lange dieses noch auf sich warten lässt, bleibt offen.

Im 4-Stundenchart sieht die Sache ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...