Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TWR: Twitter am 21.12. -6,76%, Volumen 140% normaler Tage , VJET: voxeljet am 21.12. -6,63%, Volumen 262% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 21.12. -5,63%, Volumen 158% normaler Tage , XRAY: Dentsply Sirona am 21.12. 0,48%, Volumen 156% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 21.12. 0,84%, Volumen 45% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 21.12. 3,55%, Volumen 49% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 43.200 3.55% Sanochemia SAC 1.200 0.84% Dentsply Sirona XRAY 35.650 0.48% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...