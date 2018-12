Apple (WKN:865985) stieg vor mehr als drei Jahren mit der Einführung von Apple Music in das Geschäft mit dem Musik-Streaming ein. Seitdem hat Apple Music an Popularität gewonnen. Ein aktueller Bericht von Billboard behauptet, dass der Dienst inzwischen 56 Millionen Nutzer hat (und das Unternehmen soll neue Nutzer mit einer Geschwindigkeit von 1 Million pro Monat generieren). Obwohl die meisten Apple-Music-Abonnenten wahrscheinlich ihre Smartphones, Tablets und PCs verwenden, um den Service zu nutzen, hat das Unternehmen Anfang des Jahres seinen eigenen Smart Speaker, den so genannten HomePod, auf den Markt gebracht. Dieser war im Juni 2017 vorgestellt worden. Das Produkt ...

