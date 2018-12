Infolge der Unsicherheit, die um den bevorstehenden Brexit entstanden ist, sind viele britische Aktien stark im Kurs gefallen. Der FTSE100-Index verlor seit Mai 2018 über 15 % an Wert (21.12.2018). Aktuell notiert der Markt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,6 und einer sehr guten Dividendenrendite von 4,3 % (21.12.2018). Wie auch immer die Entscheidung der Briten am Ende ausfallen mag, das Land wird nicht untergehen und die Wirtschaft sich auch danach weiterentwickeln. Wenn du in Fonds investierst und deine Anlagen streust, erhöhst du deine Rendite und senkst deine Risiken. Ein ETF (börsengehandelter Fonds), der auf britische Aktien ...

