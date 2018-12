Schillernde Unternehmer wie Elon Musk und Richard Branson versprechen uns seit Jahren schon Reisen ins All. Was ist wirklich dran? Und wann endlich ist es so weit? Ein fiktiver Reisebericht.

Eisbären erspähen auf Spitzbergen, Rifftauchen auf den Malediven, Wüstentrip durch den Namib - wer das alles bereits erlebt hat und einen weiteren Kick sucht, hat 2019 eine neue Option. Das Reiseziel: der Weltraum. Der Touranbieter: Virgin Galactic, ein Start-up von Milliardär Richard Branson. Der Preis für das Ticket: 250.000 Dollar. Aber: Sollten Sie es auch kaufen?

Den Abenteuerurlaub im All haben schon viele versprochen. 1964 öffnete die US-Fluglinie Pan American eine Warteliste für Trips zum Mond - aber die Mitgliedskarten für den First-Moon-Flights-Club vergilben bis heute in privaten Fotoalben, ohne dass sie jemals eingelöst wurden. Das Start-up XCor Aerospace prellte Kunden um Zehntausende Dollar Reservierungsgebühr für einen Kurztrip in den Kosmos - doch sein Raumgleiter hob nie ab. 2017 ging XCor pleite. Auch Bransons Raumschiff sollte schon 2009 Passagiere aufnehmen, kam aber bisher über Testflüge nie hinaus. Und einer endete gar tödlich für den Co-Piloten.

Doch Mitte Dezember gelang dem Milliardär endlich der Durchbruch ins All. Und damit stehen die Chancen besser denn je, dass auch Sie bald an Bord dabei sein können. Sollten Sie sich für die Reise entscheiden, ...

