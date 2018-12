Mit einfachsten Mitteln wurde einer der größten Flughäfen Europas lahmgelegt. Doch die Behörden haben laut Experten wenig Chancen, den Einsatz von Drohnen effektiv zu überwachen.

Von Seiten der gestrandeten Passagiere gab es manchen Vorschlag, wie sich das Problem mit den Drohnen lösen ließe - einfach abschießen, sagten die einen; oder eben die Signale stören, die anderen. Tatsächlich ist es aber weit komplizierter. Im Umfeld von Verkehrsflughäfen ist die Nutzung der bereits für wenig Geld erhältlichen Flugobjekte zwar verboten - in Großbritannien, wie auch in den meisten anderen Ländern. Wirklich verhindern lässt sich so etwas aber kaum.

Hunderte Flüge mussten am Londoner Flughafen Gatwick gestrichen werden, weil ab Mittwochabend über dem Rollfeld Drohnen gesichtet worden waren. Sollte die verantwortliche Person gefasst werden, drohen ihr nach britischem Recht bis zu fünf Jahre Haft. Doch die Ermittlungen dürften schwierig werden. Und ohne Gesetzesänderungen ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann es zum nächsten Störfall kommt.

Einfache Hobbydrohnen sind im Handel heute für weniger als hundert Euro zu kaufen. Wer etwas mehr investiert, bekommt leistungsfähigere Modelle mit zusätzlichen Funktionen. Die Gesamtzahl der Drohnen ist in den vergangenen Jahren daher rasant gestiegen. Entsprechend häufen sich auch die Probleme durch Berührungen mit dem regulären Luftverkehr.

In Großbritannien wurden 2017 insgesamt 93 Vorfälle gemeldet. Im laufenden Jahr sind es schon 120. Noch 2014 waren es nach Angaben des für die Erfassung zuständigen UK Airprox Board nur sechs. In den USA gab es in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni fast 2300 Drohnensichtungen.

Einzelne Start- und Landebahnen seien deswegen auch schon mal kurzzeitig gesperrt worden, sagt ein Sprecher der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration). ...

