E-Health - dieser Megatrend wird für Apple in den kommenden Jahren eine enorm wichtige Rolle spielen. Denn mit der Apple Watch hat der Tech-Gigant ein passendes digitales Helferlein im Portfolio, um an hochsensible medizinische Daten zu gelangen. In diesem Bereich hat Apple bereits eine Partnerschaft mit dem AKTIONÄR-Top-Tipp BioTelemetry. Ende November 2017 gab das Unternehmen bekannt, mit dem Kult-Konzern aus Cupertino eine gemeinsame Studie an der Stanford University zu starten.

