von Sven Parplies, Euro am SonntagOffiziell los geht es zum Jahreswechsel. Hinter den Kulissen ist Stefan De Loecker aber schon seit Wochen sehr aktiv. Der in Deutschland geborene Belgier tüftelt an seiner Rezeptur, wie er dem Kosmetikkonzern Beiersdorf neue Wachstumsimpulse geben will.Seinen ersten großen öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...