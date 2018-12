Die Aktie von Amazon gerät nach und nach in eine tiefere Krise. Der Wert musste am Freitag einen Abschlag in Höhe von mehr als 2 % hinnehmen. Damit sind die Notierungen innerhalb kürzerer Zeit aus einem neutralen Trend in einen charttechnischen Abwärtstrend abgerutscht.

Jetzt geht es sogar darum, die Bewegung in Richtung eines deutlichen Abwärtstrends zu vermeiden. Nach unten ist die Aktie allenfalls bei früheren Zwischenhochs abgesichert. Hier sind 1.150 Euro sowie 1.200 Euro zu nennen. Werden ... (Frank Holbaum)

