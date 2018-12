Was für einen Unterschied ein Jahr macht. Am 17. Dezember 2017 erschien Bitcoin unwiderstehlich. Bitcoin, die wohl begehrteste Kryptowährung der Welt, war auf dem Weg, zum ersten Mal in der Geschichte einen Kurs von 20.000 US-Dollar pro Token zu erreichen. Die Kryptowährungsinvestoren wussten damals noch nicht, dass es sich nur um ein kurzlebiges Phänomen handeln würde. Seitdem hat der beliebteste Kryptotoken 80 % seines Wertes oder mehr als 16.000 US-Dollar verloren. Erstaunlicherweise übertrifft Bitcoin jedoch immer noch viele seiner größten Konkurrenten wie Ethereum und Ripple, die seit ihren Allzeithochs rund 90 % verloren haben. Um zu verstehen, wie die Dinge für Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...