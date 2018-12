Einige Grundsatzentscheidungen des Jahres 2018 sind dauerhaft wichtig, etwa für Steuerzahler oder Mieter. Unser Rückblick auf die wichtigsten Urteile mit finanziellen Auswirkungen.

Eigentlich entscheiden Richter nur im Einzelfall. Direkt auf andere Fälle übertragen lassen sich ihre Entscheidungen nicht. Anders sieht es aus, wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof ein überzeugendes Urteil in Steuerfragen gefällt haben. Dann bleibt Finanzämtern kaum etwas anderes übrig, als diese Sichtweise zu berücksichtigen. Und auch die Urteile einfacher Gerichte können durchaus Argumente liefern, um in einem Rechtsstreit, etwa zwischen Mieter und Vermieter, zu überzeugen.

Daher lohnt es sich, wegweisende Urteile zu kennen. In der Rubrik "Steuern und Recht" informiert die WirtschaftsWoche wöchentlich über finanziell bedeutsame Urteile. Unser Rückblick zeigt, welche Urteile über das Jahr hinaus wichtig sind. Sie zu kennen, könnte sich auszahlen.

Für Anleger und Versicherte

WiderrufsjokerAnfang 2013 berichtete die WirtschaftsWoche als eines der ersten Medien über eine neue Fluchtoption aus teuren Immobilienkrediten. Fehlerhafte Widerrufsbelehrungen gaben Kreditnehmern die Option, ihre Kredite noch Jahre später zu wiederrufen. Die Kredite wurden dann rückabgewickelt, die Kreditnehmer konnten Geld zu den aktuellen, viel günstigeren Kreditzinsen aufnehmen. In den Folgejahren wurde daraus eine Massenbewegung unter dem Schlagwort "Widerrufsjoker". 2017 schritt der Gesetzgeber ein. Das Widerrufsrecht wurde bei Immobilienkrediten eingeschränkt, selbst bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung. Bei anderen Krediten und auch bei Lebensversicherungen versuchen aber weiterhin viele Kunden, Fehler in Widerrufsbelehrungen zum Ausstieg zu nutzen. Neuerdings zeigen sich Richter allerdings kritischer und blocken die Versuche der Kunden häufiger ab.

So sahen die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) jüngst in zwei Fällen Anhaltspunkte dafür, dass Kreditnehmer ihr Widerrufsrecht bei Immobilienkrediten verwirkt hatten. Dies ist seit Jahren eines der Hauptargumente von Banken gegen den Widerrufsjoker gewesen. In beiden Fällen gab es keinen Zweifel daran, dass die Widerrufsbelehrung in den Kreditverträgen fehlerhaft war. Trotzdem ließ der BGH den Widerruf nicht durchgehen und beauftragte die Vorinstanzen, die Fälle erneut zu prüfen. So könne schon reichen, dass der Kreditgeber Sicherheiten wieder freigegeben habe, damit ein späterer Widerruf rechtsmissbräuchlich ist (XI ZR 45/18 und XI ZR 69/18).

Teilweise hält der Bundesgerichtshof auch Formulierungen für ausreichend verständlich, an denen sich Kreditnehmer stoßen. So widerrief ein Bankkunde seinen Kredit mit Verweis auf die Formulierung, die Widerrufsfrist starte erst nach Erhalt aller "Pflichtangaben nach §492 Absatz 2 BGB". Diese Klausel sei nicht verständlich. Der BGH sah das anders (XI ZR 446/16). Auch bei Lebensversicherten, die sich ebenfalls per fehlerhafter Widerrufsbelehrung von unliebsamen Verträgen lösen wollen, schreitet der BGH nun häufiger ein. Die Klausel, der Versicherte könne "innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Abschluss des Vertrags" zurücktreten, fand der BGH zum Beispiel korrekt (IV ZR 106/17). Erfolgreich war eine Versicherte, die eine verlustreiche Fondspolice wegen einer falschen Widerrufsbelehrung widerrief. Allerdings musste sie die Verluste der Fonds in voller Höhe tragen. Sie hatte darauf gehofft, nur einen Teil der Verluste hinnehmen zu müssen. Sie bekam nur die verbliebenen 37.000 Euro Fondswert zurück. Immerhin wurden ihr auch 10.000 Euro Abschluss- und Verwaltungskosten plus Zinsen erstattet (IV ZR 17/17).

Direktversicherung Raus aus seinem Vertrag wollte auch ein Direktversicherter - aber nicht per Widerruf. Direktversicherungen sind eine mögliche Form betrieblicher Altersvorsorge. Rein rechtlich wird bei den Verträgen der Arbeitgeber als "Versicherungsnehmer" eingetragen, der Angestellte nur als "versicherte Person". Im konkreten Fall wollte ein Angestellter wegen Finanzproblemen ans eingezahlte Geld ran. Er forderte den Arbeitgeber auf, den Vertrag zu kündigen. Doch der spielte nicht mit. Auch das Bundesarbeitsgericht sperrte sich: Mit dem Vertrag solle der Lebensstandard des Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise gesichert werden. Das Geld sei nicht zum Stopfen finanzieller Löcher gedacht (3 AZR 586/16).

Für Mieter und Vermieter

Wohnfläche

Häufig stimmen die in Mietverträgen genannten Wohnflächen nicht. Auch, weil die Berechnungsregeln eine Wissenschaft für sich sind. Ein Mangel, der den Mieter zur Mietminderung berechtigt, liegt erst vor, wenn die Fläche mehr als zehn Prozent kleiner als angegeben ist. Schon 2015 hatte der BGH entschieden, dass es bei Mieterhöhungen nicht auf die im Vertrag genannte Fläche ankomme, sondern auf die tatsächliche Fläche - unabhängig davon, wie hoch die Abweichung ist. Diesen Grundsatz übertrug er nun auch auf die Umlage von Neben- und Betriebskosten. ...

