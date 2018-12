Bei seiner ersten Pressekonferenz zurück auf der Erde spricht Astronaut Alexander Gerst über seine Erlebnisse an Bord der ISS, künftige Raummissionen - und warum er das nasskalte Dezemberwetter genießt.

Vor zwei Tagen schwebte er noch im All, jetzt schreitet Alexander Gerst sicheren Fußes aufs Podium, und man sieht ihm die Strapazen eines halben Jahres in Schwerelosigkeit nicht im geringsten an. Gerst lächelt entspannt ins Publikum: Es ist die erste Pressekonferenz des deutschen Astronauten nach seiner zweiten Weltraummission. Mehrere Dutzend Kameraleute drängen sich im Foyer des Europäischen Astronautenzentrums in Köln, das Fernsehen sendet live, Jan Wörner, Chef der Europäischen Weltraumorganisation Esa, ist eigens angereist.

Gerst ist ein Medienstar, er hat die Deutschen für die Raumfahrt begeistert wie wenige andere. Und nach all den schlechten Nachrichten, die das Jahr brachte, den Krisen und Konflikten, ist seine Rückkehr kurz vor Weihnachten genau das, was die Medien jetzt gebrauchen können: Eine Heldengeschichte, die in Gersts ostfränkischem Heimatort Künzelsau begann und ihn bis ins Weltall führte, ihn zum Kommandanten der Internationalen Raumstation machte. 362 Tage war er insgesamt im All, so lange wie kein anderer Deutscher.

Aber so hoch hinaus ihn seine Karriere gebracht hat - die Bodenhaftung hat der Geophysiker nicht verloren. "Raumfahrt ist die Gesamtleistung eines Teams", sagt er gleich zu Beginn der Pressekonferenz, "tausende Menschen arbeiten an einer solchen Mission. Ohne jeden einzelnen würde ich es nicht mal bis zur Rakete schaffen." Da ist was dran. Und doch ist Gersts Leistung 400 Kilometer hoch über der Erde nicht zu unterschätzen. Denn seine zweite Mission hat den deutschen Raumfahrer vor ganz neue Herausforderungen gestellt.

Der erste Zwischenfall passiert im August: Der Druck auf der Raumstation fällt leicht ab. Überall sucht die Crew nach der Ursache, bis sie ein mysteriöses Leck findet und stopft, ein millimeterkleines Loch in der russischen Sojus-Kapsel, mit der die Astronauten gewöhnlich nach ihrer Mission zur Erde fliegen. Ein Meteoriteneinschlag - oder Sabotage? Bis heute sei die Ursache nicht gefunden, auch nicht bei einem Weltraumspaziergang, bei dem die Astronauten das Raumschiff von außen untersuchten, berichtet Gerst.Dann, Anfang Oktober, wird Gerst Kommandant auf der ISS - und damit verantwortlich für die Station und die Crew. Er ist der erste deutsche Astronaut, der diese wichtige Position übernimmt. Und er spürt die Verantwortung. "Ich habe versucht, die Dinge zusammenzuhalten", sagt er. Er habe aufgepasst, dass seine Kollegen nicht unter zu ...

