Kein Projekt der Bundesregierung kommt so schleppend voran wie die Digitalisierung. Weil die öffentliche Verwaltung im Zuständigkeitschaos versinkt, drücken nun private Initiativen aufs Tempo.

Wie wichtig dieser Helge Braun ist, war Andrej Safundzic nicht bewusst. Er habe ja wenig mit Politik zu tun, sagt der 21-Jährige, der Computerwissenschaften und Wirtschaft studiert. Aber den Kurs in "Digital Government", den er in seinem Auslandsjahr an der Harvard-Universität belegte, fand er schon spannend. Es ging darum, wie Verwaltungen den digitalen Wandel für sich nutzen können.

Die Pionier-Digitalisierer aus Großbritannien und Estland berichteten den Studenten, was alles möglich ist. Und Safundzic fragte sich: Wer ist dafür eigentlich bei uns zuständig? Also in dem Deutschland, das noch immer so analog daherkommt. Er stellte fest: Der oberste deutsche Digitalisierer scheint ein freundlicher Herr namens Helge Braun zu sein. Sein etwas sperriger Jobtitel: Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben.

Also recherchierte Safundzic die E-Mail-Adresse und unterbreitete Braun einen Vorschlag: zehn junge IT-Talente mit erfahrenen Beamten zusammenbringen und gemeinsam an ein, zwei Projekten arbeiten lassen? Könnte man doch einfach ausprobieren, oder? Nur zehn Tage später war die Antwort da: Klar, machen wir!

Und so arbeiteten im Spätsommer Studenten und Beamte in einem Berliner Co-Working-Space am Nutzerkonto für das digitale Bürgerportal des Bundes und an einer neuen Auktionsseite für den Zoll. Zehn Wochen lang. Seitdem ist Braun für Safundzic nur noch "der Helge". Und Deutschland ein kleines bisschen digitaler geworden.

Ja, es könnte alles so einfach sein - wenn es immer so pragmatisch und lösungsorientiert laufen würde. Aber denkste!

Es ist nicht so, dass die Regierung die Relevanz nicht erkannt hätte. Sie hat zig Gremien gegründet, die sich mit der Zukunft beschäftigen sollen: vom Digitalkabinett bis zum IT-Planungsrat. Eine Art Räte-Republik ist dabei entstanden (siehe Grafik).

Allerdings dürfte sich das Prinzip "Viel hilft viel" als Trugschluss erweisen. Denn es gibt gleich mehrere Probleme. Noch immer reden die Akteure aus Politik, Gründerszene, Old Economy und Wissenschaft mehr aneinander vorbei als miteinander. Noch immer wird viel geredet und wenig umgesetzt. Und noch immer ist die Debatte zu deutsch.

Ein Hoffnungsschimmer, immerhin, sind gleich mehrere private Initiativen, die nach dem Samuel Beckett entlehnten Motto "Try. Fail. Try Again. Fail Better" agieren und der Regierung zeigen, wie aus einer analogen Debatte auch eine digitale Zukunft entstehen könnte. Drei Treffen mit drei digitalen Antreibern, die das Thema neben Andrej Safundzic erfrischend offensiv nach vorn treiben.

Der Dolmetscher

Der Lebenslauf von Benjamin Rohé zeigt, wie anachronistisch Deutschland noch immer tickt. Mit 19 brach er die Schule ab, gründete seither zig Start-ups und investierte in viele junge Firmen. Doch die häufigste Frage, die ihm gestellt wurde, lautet: Willst du nicht mal einen richtigen Job machen?

Weil der 37-Jährige dank Learning by Doing eine Menge Erfahrung mitbringt, unterrichtet er viel - an ausländischen Universitäten, etwa am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. "In Deutschland darf ich das häufig nicht, weil ich ja nicht studiert habe", sagt Rohé.

Bereits 2015 gründete er in Berlin das German Tech Entrepreneurship Center (GTEC) - mit Unterstützung von Konzernen wie Henkel und RWE. Die Idee: Gründer kommen mit Vertretern etablierter Firmen ins Gespräch und lernen voneinander. Das GTEC ist als digitale Hilfe zur unternehmerischen Selbsthilfe gedacht.

Doch mit der Zeit wurde Rohé klar, dass es nicht damit getan ist, Jungunternehmer mit Altmanagern zu verbinden. Denn sie bilden nur einen Teil des digitalen Biotops ab.

Damit sich etwas bewegt, muss die Politik mit ins Boot. Und die Wissenschaft. Allerdings, so Rohé, sprächen Politiker, ...

