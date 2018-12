Quantencomputer haben das Potenzial, die Performance aller unserer bisherigen Hochleistungsrechner noch um ein Vielfaches zu übertreffen. Durch sie könnten hochkomplexe Zusammenhänge viel genauer und schneller berechnet werden. Außerdem könnte die enorme Rechenleistung der Quantencomputer Berechnungen möglich machen, an die wir heute noch gar nicht denken. Kurzum: Die noch junge Technologie steckt voller Potenzial! Welche Unternehmen sind in der Forschung aktuell ganz vorne mit dabei und könnten zu den Gewinnern dieser Technologie gehören? Und könnten ihre Aktien davon profitieren? Was genau ist ein Quantencomputer? Um zu verstehen, wovon ich später rede, brauchen wir erst einmal ein grundlegendes Verständnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...