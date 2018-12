Die Ölpreise gaben 2018 ein turbulentes Bild ab. Rohöl begann das Jahr bei über 60 US-Dollar , nachdem die OPEC an ihrem Plan festhielt, Öl vom Markt zurückzuhalten und die Preise zu stützen. Der Ölpreis stieg daraufhin um fast 30 %, nachdem die Regierung Trump damit gedroht hatte, dem Iran folgenschwere Sanktionen aufzuerlegen, was die Sorge schürte, dass die Ölversorgung hinter der Nachfrage zurückbleiben würde. Dies veranlasste die OPEC, ihre Fördermenge bis zur Jahresmitte zu erhöhen, so dass die Ölpreise nicht zu stark stiegen. Die Regierung gewährte jedoch vielen der wichtigsten Käufern des Iran Ausnahmeregelungen, was die aufkommende Sorge über ...

