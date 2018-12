Bielefeld (ots) - »Es gibt eine tiefe Sehnsucht nach Glauben und Orientierung. Die Menschen erwarten Profil, Klarheit und Glaubensstärke«, sagt Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, im Interview mit dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Montagsausgabe).



Die Kirchen dürften nicht auf ihre karitative Arbeit reduziert werden. »Unsere Kirche ist weder eine Moralanstalt noch eine Werteagentur. Mit unserem Reden und Handeln antworten wir auf das, was Gott zuallererst an uns getan hat«, sagt Kurschus.



Die Präses predigt am Heiligen Abend im ARD-Fernsehgottesdienst (ab 16.15 Uhr live) zu dem Motto »Der Weihnachtsmoment - wie aus Furcht Vertrauen wird«.



Bei Fragen zur Integration gehe es darum, berechtigte Bedenken ernst zu nehmen. Kurschus: »Natürlich haben wir die Sorgen und Befürchtungen im Zusammenhang mit der Migration auch im Blick. Wir haben keine unbegrenzte Aufnahmekraft.«



