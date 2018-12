Die RBI ist trotz des schwierigen Zinsumfeldes im Euro-Raum auf Erfolgskurs. Das Zinsergebnis stieg in den ersten 9 Monaten um 4,6% auf 2,5 Mrd €. Dabei half die starke Position in Südosteuropa, wo die RBI ihre Aktivitäten in den Balkanländern zusammenfasst. In der Region verbesserte sich das Ergebnis um 45,1% auf 384 Mio €. Insgesamt konnte RBI die Bruttoeinnahmen um 4,8% auf 4 Mrd € steigern. Weil die Bank gleichzeitig die Kosten im Griff hat, ist der Gewinn um 28,9% auf 1,2 Mrd € gestiegen. ... (Volker Gelfarth)

