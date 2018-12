Die Cannabis-Industrie wächst wie eine gut gedüngte Cannabis-Pflanze, und ihre größte Errungenschaft im Jahr 2018 könnte die gesetzliche Legitimität sein. Auf der Nordhalbkugel wurde Kanada das erste Industrieland der Welt und nur das zweite insgesamt, das Freizeit-Cannabis legalisierte. Wenn die Branche auf allen Zylindern läuft, könnten wir über 5 Mrd. US-Dollar an zusätzlichen Jahresumsätzen sprechen, die in legale Cannabis-Unternehmen fließen. In den USA haben eine Handvoll neuer Staaten Marihuana-Initiativen genehmigt. Die Wähler in Missouri und Utah stimmten während der US-Zwischenwahlen für medizinisches Cannabis, und die Einwohner von Michigan haben eine Regelung zum Marihuana-Konsum in der Freizeit befürwortet. Alles in allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...