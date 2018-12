"Flensburger Tageblatt" zum Tsunami in Indonesien:

"Wieder ist ein Tsunami über die Urlaubsstrände von Indonesien hinweggespült; wieder sind Einwohner wie Urlauber von ihm fortgerissen worden - wieder ist es an Weihnachten. Die Flut biblischen Ausmaßes, als welche der Tsunami von 2004 mit seinen mehr als 230 000 Toten erinnert, sie scheint es auf das Urlauberparadies abgesehen zu haben; diesmal am Wochenende vor Heilig Abend; davor war es an Ostern - und davor am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das macht fassungslos. Denn es zeigt, wie klein der Mensch gegenüber den Gewalten der Natur ist. Wie machtlos und ausgeliefert. Alles meinen wir Menschen kontrollieren zu können; unterm Strich aber ist es so wenig. Und so gehen die Gedanken zu den Menschen in Indonesien und den Angehörigen jener, die das Wasser mit sich riss. Mögen sie die Kraft finden, das alles zu überstehen. Wie auch das Land. Denn Indonesien, das vor allem vom Tourismus lebt, dürften nun gleich doppelt schwere Zeiten bevorstehen."/yyzz/DP/he

AXC0014 2018-12-24/05:36