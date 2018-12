Der Start in die neue Handelswoche ist gelungen: der EUR/USD ist nach schweren Verlusten in der letzten Woche in die Nähe von 1,1400 Dollar gestiegen. Nichtsdestotrotz bleibt die Marktstimmung zum Jahresende trüb. Grund dafür waren zuletzt schwache Konjunkturdaten aus dem Euroraum. Die Marktteilnehmer fürchten, dass sich das Wachstum weiter verlangsamen ...

