Spenden in Höhe von rund 50.000 Euro auf der AURELIUS Weihnachtsfeier eingesammelt DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spenden in Höhe von rund 50.000 Euro auf der AURELIUS Weihnachtsfeier eingesammelt 24.12.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Spenden in Höhe von rund 50.000 Euro auf der AURELIUS Weihnachtsfeier eingesammelt - AURELIUS Refugee Initiative e.V. führte in 2018 zahlreiche Projekte erfolgreich durch - Erster Jahrgang der START Stiftung in Bayern angelaufen München, 24. Dezember 2018 - Auf der diesjährigen AURELIUS Weihnachtsfeier haben Mitarbeiter und Vorstand rund 50.000 Euro zugunsten der AURELIUS Refugee Initiative e.V. ( http://aureliusinvest.de/en/aurelius-refugee-initiative/) gespendet. Der 2015 ins Leben gerufene Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, über ein langfristiges Hilfsprogramm Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben zu unterstützen. Dieses Engagement soll auch in 2019 insbesondere mit Projekten zur Integration von Geflüchteten in Deutschland weiter ausgebaut werden. "Wenn die Integration geflüchteter Menschen in unsere Gesellschaft gelingen soll, sind Sprache und Bildung die Schlüsselfaktoren", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS. "Beides ermöglicht den zu uns geflüchteten Menschen, sich aktiv in das soziale Leben einzubringen und sich eine eigenständige Zukunft aufzubauen. Deshalb wollen wir das Thema Integration hierzulande auch im nächsten Jahr vorantreiben. Zugleich engagieren wir uns auch in Projekte in den Krisenregionen, die sich um die dort in Not und Elend lebenden Menschen kümmern." Die AURELIUS Refugee Initiative wird in 2019 auch die Aktivitäten der START Stiftung in Bayern weiter unterstützen. START ist ein dreijähriges Stipendienprogramm für hochbegabte Schülerinnen und Schüler, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben, und hat bereits über 700 Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung durch Stipendien zu einem erfolgreichen Schulabschluss verholfen. Durch eine erste Spende der AURELIUS Refugee Initiative in Höhe von 100.000 Euro wurde der Aufbau einer ersten START-Klasse in Bayern mit 16 Stipendiaten ermöglicht. Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 verschiedene weitere Projekte erfolgreich umgesetzt: AURELIUS School für syrische Flüchtlingskinder in der Türkei Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. finanziert seit Ende 2017 eine Schule für syrische Flüchtlingskinder in der Westtürkei. In der neuen AURELIUS School, die vom Avicenna Kultur- und Hilfswerk e.V. vor Ort betrieben wird, wurden mit der Spende der AURELIUS Refugee Initiative rund 50 Flüchtlingskinder unterrichtet. Der Unterricht in Arabisch und Mathematik soll den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bessere Bildungsperspektiven in der Nähe ihrer syrischen Heimat eröffnen. Zudem wurden Abendklassen für bis zu 25 Frauen angeboten. Integrationsprojekt "A24 Werkstätten" in München Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. hat die A24 Werkstätten des Münchner Mobilitätsspezialisten Spectrum Mobil in 2018 mit 108.000 Euro unterstützt. A24 ist die größte gemeinnützige und markenungebundene Kfz- und Zweiradreparatur-Werkstatt im Raum München. Zugleich unterstützt A24 beruflich benachteiligte Asylsuchende mit und ohne Ausbildung durch eine Qualifizierungsmaßnahme. Ziel ist die anschließende erfolgreiche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Haus des Lernens im Libanon Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. hat das "Bildungszentrum Bar Elias" des Orienthelfer e.V. in der Bekaa-Ebene im Libanon im Jahr 2018 mit 63.500 Euro gefördert. Mit dem Geld wurden ein Jahr lang die dortigen Lehrkräfte finanziert. Das "Haus des Lernens" liegt etwa 20 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Die besseren Bildungsperspektiven für ihre Kinder sollen syrische Flüchtlingsfamilien motivieren, nahe ihrer syrischen Heimat zu bleiben. Für weitere Informationen: http://aureliusinvest.de/aurelius-refugee-initiative/ AURELIUS Refugee Initiative e.V. Mitarbeiter und Vorstand der AURELIUS Holding haben Ende 2015 den gemeinnützigen Verein "AURELIUS Refugee Initiative e.V." ins Leben gerufen. Der Verein wird durch Spenden von Mitarbeitern und Vorstand von AURELIUS finanziert. 