von Andreas Höss, Euro am SonntagWas suchen Aktien von Minengesellschaften in Ökofonds? Und weshalb investieren nachhaltige Fonds auch in andere dreckige Branchen wie Öl oder Gas ? Wim van Hyfte, der als Chef für nachhaltige Investments bei der Fondsgesellschaft Candriam Fonds wie den SRI Equity World betreut (siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...