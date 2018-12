2018 endet für Dax-Anleger mit einem Verlust. Und 2019? Wir haben Deutschlands erste Börsenliga auf den Prüfstand gestellt. Bei welchen Dax-Werten der Einstieg lohnt, bei welchen Papieren die Risiken überwiegen.

Adidas: Rorsteds erste Prüfung

2018 brachte neue Rekorde für Europas größten Sportartikelkonzern. 2019 aber wartet auf den seit Oktober 2016 amtierenden Vorstandschef Kasper Rorsted eine harte Prüfung. Denn der Boom bei den Retro-Schuhmodellen Stan Smith und Superstar ist abgeflaut, ebenso der Hype um die in limitierter Auflage produzierten Sneaker von Kanye West. Der berühmte Rapper und Modedesigner bescherte der Marke mit den drei Streifen viel Aufmerksamkeit.

Rorsted muss beweisen, dass er nicht nur die Profitabilität steigern, sondern auch die wachsende Konkurrenz durch Modekonzerne kontern kann. Gleichzeitig haben es reine Sportartikel immer schwerer. Hinzu kommt, dass Adidas im neuen Jahr keine große Unterstützung von einem internationalen Großsportereignis wie Olympia oder Fußball-WM bekommt - abgesehen von der Rugby-WM in Japan. Und Hauptkonkurrent Nike hat seine Schwächephase inzwischen überwunden. Der Weltmarktführer holt im Design auf und reanimiert erfolgreich sein altes rebellisches Image. So hat Nike den Footballspieler Colin Kaepernick, der seit seinen Protesten gegen Rassismus keinen Klub mehr findet, zu einem Gesicht seiner 30-Jahre-Jubiläumskampagne gemacht - und positioniert sich damit gegen US-Präsident Donald Trump. Gepunktet hat Nike dadurch weltweit bei den Millennials, also jener tonangebenden Generation, die im Zeitraum zwischen den frühen 1980er- und den frühen 2000er-Jahren geboren wurde.

Allianz: Aus einer Position der Stärke

Fit für die Zukunft will Chef Oliver Bäte den Versicherungstraditionskonzern machen. Sein vorzeitig bis Ende September 2024 verlängerter Vertrag gibt ihm die Chance. Teil der neuen Strategie "Einfachheit gewinnt" ist ein europaweiter Onlineversicherer: 90 Prozent der Leistungen sollen dort in 24 Stunden ausgezahlt werden. Wachstum kommt schon jetzt vor allem von der Schaden- und Unfallversicherung, etwa bei Kfz-Policen. Die Lebens- und Krankenversicherung hingegen schwächelt, das operative Ergebnis sank hier. Der Gesamttrend aber stimmt: Den Gewinn je Aktie will die Allianz in den kommenden Jahren um fünf Prozent oder mehr pro Jahr steigern.

An Bedeutung gewinnen werden Vertrieb und Schadensabwicklung übers Internet. Bäte gestaltet diesen Wandel aus einer Position der Stärke. So kann die Allianz Angriffe von Insurtechs (Versicherungs-Start-ups) kontern oder diese einbinden.

Die Aktionäre, darunter eine halbe Million aus Deutschland, setzen vor allem auf die hohe Dividende. 50 Prozent des Jahresüberschusses soll es wenigstens geben, normalerweise nicht weniger Dividende als im Vorjahr. Weil größere attraktive Übernahmeziele fehlen, könnte bald ein neues Aktienrückkaufprogramm für ein bis zwei Milliarden Euro den Kurs treiben. Selbst wenn nachhaltig steigende Zinsen, die den zinslastig investierenden Versicherern helfen, auf sich warten lassen, erscheint die Aktie kaufenswert.

BASF: Weltkonzern zum Schnäppchenpreis

Gleich zweimal musste BASF 2018 seine Jahresprognose kürzen. Zu schaffen machen dem Konzern geringere Margen im Chemiegeschäft, die Zurückhaltung von Kunden in der Autoindustrie und das Niedrigwasser des Rheins. Letzteres verteuert die Transporte zum Stammwerk. Das Umfeld für BASF dürfte schwierig bleiben. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechnet für 2019 damit, dass das Wachstumstempo der Branche weiter nachlässt.

Sorgen macht zudem die Umstrukturierung des Konzerns. BASF hat sich Teile des Agrarchemiegeschäfts von Bayer eingekauft. Das hat die Schulden steigen lassen. Abhilfe schaffen soll der teilweise Verkauf der Öl- und Gassparte, die im kommenden Jahr mit DEA zusammengehen und anschließend an die Börse gebracht werden soll. Doch der Ölpreis ist zuletzt stark gefallen, die Aktienmärkte entwickeln sich mau. Beides erschwert einen Verkauf zu attraktiven Konditionen.

Dieser Problem-Mix hat den BASF-Aktienkurs seit Jahresbeginn um ein Drittel gedrückt. Inzwischen bekommen Anleger die Aktie für elf Jahresgewinne und können mit fünf Prozent Dividendenrendite rechnen. Dass 2019 womöglich operativ schwierig wird, hat die Börse also bereits vorweggenommen. Bei so viel Pessimismus kann BASF positiv überraschen. Etwa, falls sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China beruhigen sollte. Dann wäre die starke Position von BASF im Reich der Mitte wieder ein Vorteil.

Bayer, Beiersdorf, BMW

Bayer: Monopoly am Rhein

Verhoben hat sich Bayer-Chef Werner Baumann mit dem Kauf des US-Saatgut- und Herbizidherstellers Monsanto für 63 Milliarden Dollar in bar. Etwa die gleiche Summe ging für Aktionäre an der Börse den Bach runter, gemessen am Rekordhoch der Aktie 2015. Eigentlich hätte es Baumann besser wissen müssen. Als Finanzchef saß er mit am Tisch, als unter seinem Vorgänger Marijn Dekkers der Kauf von Monsanto geprüft, aber wegen zu hoher Risiken abgeblasen wurde.

Am Hals haben die Leverkusener jetzt mehr als 9300 Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat und rund 37 Milliarden Euro Nettoschulden. Ebenfalls gut 37 Milliarden Euro Firmenwerte schiebt Bayer in der Bilanz vor sich her. Das sind die Prämien, die als Aufschlag auf den Vermögenswert der gekauften Unternehmen gezahlt wurden. Erweisen sie sich als nicht werthaltig, drohen Abschreibungen, die das Eigenkapital schmälern. Doch statt den eigenen Hut zu nehmen, streicht Baumann 12.000 Stellen und macht Investoren Versprechungen: Bis 2022 will er die Nettoschulden unter 28 Milliarden Euro drücken, die Dividende soll steigen, und er will massiv Aktien zurückkaufen. Finanziert werden soll dieser Plan über steigende freie Mittelzuflüsse und Erlöse aus Verkäufen: Raus sollen das Geschäft mit Tiergesundheit, die Kosmetikmarken Coppertone und Dr. Scholl's sowie die 60 Prozent am Standortdienstleister Currenta. Zerschlagungsfantasien weckt der Einstieg des US-Hedgefonds Elliott. Diese dürften sich aber erst bei noch tieferen Kursen konkretisieren.

Beiersdorf: Kontinuität auch mit neuem Chef

Zu den wenigen Dax-Werten, die 2018 ihre Prognose erhöhen konnten, zählt Kosmetikkonzern Beiersdorf. Die Hamburger erfreuen sich an gut laufenden Geschäften sowohl in der Kosmetik- (Nivea) als auch in der wesentlich kleineren Klebstoff-Sparte (Tesa). In diesem Jahr soll der Nettogewinn daher nach einer kleinen Gewinndelle im Vorjahr merklich zulegen. Die Aktie ließ den Dax 2018 weit hinter sich.

Eine Wiederholung 2019 ist wahrscheinlich. Denn insgesamt lasten trübe Konjunkturaussichten und straffere Geldpolitik auf den Kursen. In einem solchen Szenario suchen Investoren stabile Geschäftsmodelle und starke Bilanzen. Beides bieten die Hamburger. Das Geschäft warf auch in Rezessionen Gewinne ab, Beiersdorf hat zudem weiterhin vier Milliarden Euro Nettoliquidität in der Bilanz. Dem scheidenden Chef Stefan Heidenreich wurde häufig angelastet, dieses Geld nicht in eine größere Übernahme gesteckt zu haben - zu Unrecht.

Zum Jahreswechsel tritt er nun ab. Von da an sucht sein Nachfolger Stefan de Loecker nach Investitionsmöglichkeiten. Gut möglich, dass ihm die Preise im Zuge einer wirtschaftlichen Abkühlung entgegenkommen. Das lange Warten hätte sich dann gelohnt. Die erfolgreiche Strategie seines Vorgängers, sich auf große Hautpflegemarken wie Nivea zu konzentrieren, dürfte De Loecker indes fortsetzen. Beiersdorf steht seit jeher für Kontinuität. Eine Qualität, die Anleger gerade in schwierigen Zeiten schätzen.

BMW: Trumps Spielball

Die größte BMW-Fabrik steht in den USA, trotzdem ist der Premiumautobauer ein Spielball im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zölle auf US-Importe könnten BMW 2019 einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten und Veränderungen bei Lieferketten erfordern. Alles ist möglich, auch bei den Dieselfahrverboten. Im September mussten die erfolgsverwöhnten Bayern eingestehen, dass ihr Gewinn durch Währungseffekte und höhere Rohstoffpreise um etwa ein Viertel sinkt und auch die hohen Margen nicht zu halten sind. Die Kooperation mit Daimler bei Mobilitätsdiensten kommt nicht in Fahrt, plötzlich bauen auch Zulieferer komplette Autos, jüngere Fahrer streben nicht nach Autobesitz und Prestige. Da auch die Konjunkturprognosen nicht mehr so rosig sind, spricht wenig für die Aktie. Experten von Morgan Stanley rechnen 2019 weltweit mit dem ersten Rückgang der Autoverkäufe seit 2009. In dem für BMW wichtigen chinesischen Markt hat sich das Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance bewährt, das im November gegen den Trend ein Verkaufsplus erzielte. Mehr Chinesen greifen zu Elektroautos, aber um als Avantgarde zu gelten, benötigen Elektroauto-Käufer keinen Nieren-Kühlergrill.

Verliert die Marke an Zugkraft, ist das langfristig fatal. Wer die Aktie behält, besinnt sich darauf, dass BMW schlechte Zeiten mit den Ankeraktionären Quandt/Klatten übersteht - und überlässt die Dividende nicht angelsächsischen Fonds, die womöglich billig einsteigen.

Continental, Covestro, Daimler

Continental: Immer noch kein Schnäppchen

2018 war für Continental das Jahr der Aufspaltung: Im Sommer gab der Autozulieferer bekannt, künftig als Holding zu arbeiten. Die Geschäfte mit Reifen und die mit Autoteilen jenseits des Motors wie etwa Bremsen oder Displays sollen unter dem Holding-Dach bleiben. Die dritte Sparte rund um Motoren und Batterien will Continental 2019 zum Teil an die Börse bringen.

Aufgespalten hat sich auch der Börsenwert von 50 Milliarden Euro zu Jahresbeginn; in einen Teil, der noch da, und den zweiten, der verloren ist. Denn die Niedersachsen haben Anleger mit zwei Gewinnwarnungen enttäuscht. Auf dem reduzierten Niveau ist die Aktie aber noch nicht billig. Das zeigt der Vergleich der einzelnen Geschäftsteile mit ähnlichen Unternehmen. So wird das Reifengeschäft 2018 ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) von etwa 2,6 Milliarden Euro erzielen. Reifenhersteller wie Goodyear, Michelin oder Bridgestone kosten an der Börse aktuell das gut vierfache Ebitda. Daran gemessen wäre das Conti-Reifengeschäft etwa elf Milliarden Euro wert.

Auf etwas weniger käme das Zulieferergeschäft. Weil die Branche in der Krise steckt, werden deren Unternehmen an der Börse nur mit dem dreifachen Ebitda bezahlt. Zusammen ergäbe sich für Continental ein Wert von 21 Milliarden Euro oder 104 Euro je Aktie. Aktuell handelt der Anteilsschein noch mit deutlichem Aufschlag dazu. Dass er dank der Aufspaltung den Dax 2019 wieder hinter sich lassen wird, ist also keinesfalls ausgemacht.

Covestro: Kunststoff gegen Konjunkturangst

Enttäuschende Gewinne und die gedämpften Aussichten der Chemieindustrie ließen die Covestro-Aktie abstürzen. Für risikofreudige Anleger könnten sich daraus aber in den nächsten Wochen interessante Kaufgelegenheiten ergeben. Die ehemalige Bayer-Tochter hat eine führende Marktposition im Geschäft mit hochwertigen Kunststoffen. Die werden zur Dämmung von Gebäuden, für den Leichtbau von Fahrzeugen oder als Verbundwerkstoff für Smartphone-Gehäuse benötigt.

Entscheidend für Anleger ist, dass Covestro mehr als die Hälfte seines Jahresumsatzes mit Branchen erzielt, die wenig konjunkturanfällig sind und die stetige Wachstumsraten von gut zwei Prozent versprechen. Dazu kommt ein weiteres Umsatzfünftel, das Covestro mit der Fahrzeugindustrie macht. Mit dem großen Trend zur E-Mobilität werden hier leistungsfähige Kunststoffe wichtiger: etwa für fugenlose Karosserieteile oder LED-Beleuchtungen. Covestro sollte es nicht schwerfallen, sein Geschäftsvolumen von zuletzt rund 14,5 Milliarden Euro schrittweise auf 15 Milliarden auszubauen. Auch bei den Gewinnen dürfte Covestro im Jahr 2019 besser abschneiden. Die für Covestro wichtigen Rohstoffe könnten durch den Ölpreisrückgang günstiger werden. Durch den Abbau von bis zu 900 Stellen sollte der Aufwand für Verwaltung und Personal sinken.

Daimler: Im Visier cleverer Investoren

Schlechter als erwartet schnitt Daimler 2018 ab. Autoverkäufe verzögerten sich wegen neuer Abgasvorschriften, im Zuge des Dieselskandals muss Daimler hohe Rückstellungen vornehmen; die Finanztochter verschiebt einen erwarteten Ertrag ins neue Jahr. Ändern wird sich an der schwierigen Marktlage zunächst nichts: Sollten die Spannungen im weltweiten Handel zunehmen und die allgemeine Konjunktur an Fahrt verlieren, träfe das Daimler als Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen besonders.

Die substanziellen Chancen von Daimler werden dabei aber übersehen. Im Kerngeschäft mit Premiumautos erzielen die Stuttgarter Top-Verkaufspreise. Auf dem wichtigen chinesischen Automarkt bauen sie Produktion und Forschung aus und haben mit dem Fahrzeugbauer BAIC einen wichtigen Partner. Bei Lkws signalisiert die Auftragslage eine gute Saison 2019; bei Vans und Lieferwagen ist nach den Umstrukturierungen ein besseres Ergebnis in Sicht.

Dass Tesla-Chef Elon Musk über eine Zusammenarbeit mit Daimler nachdenkt, ist ein gutes Signal. Batteriezellen im Wert von 20 Milliarden Euro hat sich Daimler für zwölf Jahre gesichert. Daimler ist der einzige europäische Autokonzern, der keinen Ankerinvestor hat. Sollte die Aktie noch tiefer fallen, könnte sie ins Visier strategischer Investoren geraten, die sich dann, wie der chinesische Elektroautohersteller Geely, ein paar Prozente sichern. Auch wenn Anleger einen längeren Atem brauchen: Daimler ist ein Kerninvestment der Fahrzeugbranche.

Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post

Deutsche Bank: Für Spekulanten gut genug

Die reinen Fakten sehen düster aus für Deutschlands größte Bank. Schrumpfende Erträge, steigende Kosten, magere 1,5 Prozent Rendite aufs Eigenkapital. Ihr fehlen vor allem lukrative Aufträge im Investmentbanking, selbst die europäische Konkurrenz ist weit entlaufen. Bankchef Christian Sewing kommt zwar beim Sparen voran, aber das allein reicht nicht. Hinzu kommen die für Anleger kaum kontrollierbaren Rechtsrisiken und nicht enden wollende Altlasten. Allein die jüngste Razzia wegen des Verdachts auf Geldwäsche drückte den Kurs um über vier Prozent. Zudem drohen externe Risiken: Wächst die Wirtschaft in Deutschland langsamer, dürften Bankaktien zu den Leidtragenden gehören.

Ins Bodenlose fallen wird die Aktie wohl trotzdem nicht. Je tiefer der Kurs, desto interessanter wird die Bank für ausländische Investoren. Katar etwa will aufstocken. Spätestens wenn ausländische Banken Interesse zeigen, werden Deutsche und Commerzbank interessant - Finanzminister Olaf Scholz wünscht sich eine wettbewerbsfähige deutsche Großbank, Avancen aus dem Ausland machen eine innerdeutsche Fusion also wahrscheinlicher. Denkbar wäre das über ein Holdingmodell, bei dem einzelne Teile beider Banken miteinander verschmolzen werden. Wie viel Fantasie in solchen Sandkastenspielen steckt, zeigte ...

