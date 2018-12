Wenn es dir so geht wie mir, hat die aktuelle Korrektur auch dein Dividendenportfolio ordentlich einbrechen lassen. Viele der globalen Indizes sind in den vergangenen Wochen und Monaten ordentlich unter Druck geraten. Diese Entwicklung ist natürlich auch nicht an den zuverlässigsten Dividendenaktien vorbeigegangen. Doch mit jedem Euro oder Dollar, den die Aktienkurse weiter in den Keller purzeln, steigen im Gegenzug die Dividendenrenditen weiter an. Das hat so manche besonders zuverlässige Dividendenaktie inzwischen wieder deutlich attraktiver werden lassen als noch vor einigen Wochen. Werfen wir daher in diesem Sinne einen Foolishen Blickwinkel auf drei Dividendenaktien, die inzwischen wieder mehr als 6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...