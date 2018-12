FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von schwachen US-Vorgaben sind die europäischen Aktienmärkte mit leichten Abgaben in den Handel an Heiligabend gestartet. Die Umsätze dürften insgesamt gering ausfallen, denn eine ganze Reihe von Börsen bleiben zu Wochenbeginn geschlossen. Die übrigen Handelsplätze schließen vorzeitig.

Auf die Stimmung drücken vor allem die erneut schwachen US-Vorgaben. So ist die Wall Street am Freitag auf neue Jahrestiefs gefallen und hat die Woche mit einem kräftigen Minus beendet. In der vergangenen Woche ist der Dow-Jones-Index um fast 1.700 Punkte abgestürzt. Das siebenprozentige Wochenminus des S&P-500 war das höchste seit 2011. Allerdings seien die starken Bewegungen zum Teil auch dem großen Verfall geschuldet gewesen, hieß es. Übergeordnet belasten aber weiterhin die konjunkturellen Sorgen und die globalen politischen Entwicklungen.

Für den Euro-Stoxx-50 geht es im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 2.988 Punkte nach unten. Am Freitag war der Index mit 2.958 Punkten noch auf ein neues Jahrestief abgerutscht. In London fällt der FTSE-100 um 0,5 Prozent auf 6.685 Punkte. Dort endet der Handel um 13.30 Uhr MEZ. Auch in den Niederlanden, in Frankreich und in Spanien schließt der Aktienmarkt vorzeitig. In Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien bleiben die Börsen geschlossen.

Markt schwankt zwischen guten und schlechten Nachrichten

Positive Nachrichten werden vom Markt weitgehend ignoriert. So hat die chinesische Regierung bekannt gegeben, die Zölle auf weitere Import- und Export-Produkte im Jahr 2019 zu senken. Dies sei Teil der Bestrebungen, den Markt weiter zu öffnen, teilte das Finanzministerium mit. Die Senkung betreffe rund 700 Import-Produkte, hieß es weiter.

Dagegen sorgen die politischen Entwicklungen in den USA weiterhin für Unsicherheit. So wird sich der Regierungssstillstand wohl über Weihnachten hinaus verlängern. Zudem habe US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten unlängst erwogen, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen. Trump habe Kabinettsmitglieder im Vertrauen gefragt, ob er das Recht habe, Powell zu feuern, berichteten der US-Nachrichtensender CNN und die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Präsident war demnach erbost darüber, dass die Fed den Leitzins am vergangenen Mittwoch zum vierten Mal in diesem Jahr leicht angehoben hatte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.987,87 -0,42 -12,74 -14,73 Stoxx-50 2.750,71 -0,33 -9,15 -13,44 FTSE 6.685,44 -0,53 -35,73 -12,57 CAC 4.657,67 -0,78 -36,71 -12,33 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,25 0,00 -0,18 US-Zehnjahresrendite 2,79 0,01 0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1395 +0,27% 1,1463 1,1414 -5,2% EUR/JPY 126,46 +0,20% 127,59 127,44 -6,5% EUR/CHF 1,1316 +0,12% 1,1306 1,1339 -3,4% EUR/GBP 0,8987 -0,01% 0,9045 0,9032 +1,1% USD/JPY 110,98 -0,05% 111,30 111,67 -1,5% GBP/USD 1,2679 +0,27% 1,2674 1,2638 -6,2% Bitcoin BTC/USD 4.204,99 +6,47% 4.003,37 4.014,75 -70,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,69 45,59 +0,2% 0,10 -20,4% Brent/ICE 54,12 53,82 +0,6% 0,30 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,20 1.255,98 +0,7% +9,22 -2,9% Silber (Spot) 14,76 14,64 +0,9% +0,12 -12,8% Platin (Spot) 795,50 787,65 +1,0% +7,85 -14,4% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,1% -0,00 -20,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 24, 2018 03:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.