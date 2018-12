Immer wieder erleben wir Korrekturen an den Finanzmärkten, teilweise heftige. Nachdem S&P 500 und DOW vor kurzem noch neue Allzeithochs markierten, sind sie in den letzten Wochen deutlich unter die Räder gekommen und der Dezember 2018 dürfte als zweitschlechtester Börsen-Dezember in die Geschichte eingehen - nach 1931, auf dem Hochpunkt der Weltwirtschaftskrise, als Massenarbeitslosigkeit, Hunger und Massenverelendung herrschten.Davon ist heute nichts zu spüren, trotz aller Probleme leben heute mehr Menschen in Wohlstand und weniger Menschen als jemals zuvor mussten ihr Dasein unterhalb der Armutsgrenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...