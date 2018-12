Der Kraftwerksbetreiber Uniper will mit dem tschechischen Energieversorger EPH über den Verkauf des Frankreichsgeschäfts verhandeln. Man habe ein einseitiges und verbindliches Angebot von EPH durch das 100prozentige-Tochterunternehmen EP Power Europe erhalten, teilte Uniper am Montag in Düsseldorf mit. Man sei bereit in exklusive Verhandlungen einzutreten.

Ziel sei der Erwerb sämtlicher Aktivitäten und Unternehmensgegenstände von Uniper in Frankreich durch EPH, heißt es in der Mitteilung. Es schließe sich nun ab Januar ein gesetzlich vorgeschriebener Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern an. Erst danach könne eine mögliche Transaktion abgeschlossen werden. Die strategische Prüfung des Frankreichgeschäfts wurde bereits im August 2018 angekündigt./jsl/

ISIN DE000UNSE018

