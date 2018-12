TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Gewinnen haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Montag den Handel beendet. Allerdings seien die Umsätze sehr niedrig ausgefallen, viele Investoren seien dem Geschehen aufgrund von Feiertagen oder verkürzten Sitzungen fern geblieben, merkte ein Händler an. Technologiewerte zeigten sich vereinzelt mit Aufschlägen. Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Erholung nach den jüngsten Abgaben. Allerdings dürfe diese nicht überbewertet werden angesichts der dünnen Umsätze, hieß es weiter. In Japan fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Gestützt wurde die Stimmung auch von Nachrichten aus China. So hat die chinesische Regierung bekannt gegeben, die Zölle auf weitere Import- und Export-Produkte im Jahr 2019 zu senken. Dies sei Teil der Bestrebungen, den Markt weiter zu öffnen, teilte das Finanzministerium mit. Die Senkung betreffe rund 700 Import-Produkte, hieß es. Dazu kam ein Medien-Bericht, wonach es "neue Fortschritte" in den Gesprächen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits gebe.

Die erneut schwachen US-Vorgaben belasteten die Börsen nur zu Handelsbeginn, doch mit der Erholung des Future auf den S&P-500 im asiatischen Handel zogen die Kurse wieder an, hieß es. So ist die Wall Street am Freitag auf neue Jahrestiefs gefallen und hat die Woche mit einem kräftigen Minus beendet. Das Minus von sieben Prozent des S&P-500 in der abgelaufenen Woche war das höchste seit 2011. Jedoch seien die starken Bewegungen zum Teil auch dem großen Verfall geschuldet gewesen, hieß es.

"Die Unsicherheit in Bezug auf die US-Konjunktur und die dortigen politischen Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Risiken weiterhin bestehen bleiben", sagte Stephen Innes, Leiter des Handels Asien-Pazifik bei Oanda. So wird sich der US-Regierungsstillstand wohl über Weihnachten hinaus verlängern. Zudem habe US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten unlängst erwogen, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen.

Ein Sprecher der US-Notenbank wollte sich zu dem Sachverhalt nicht äußern. Rechtsexperten sind sich uneins, ob der US-Präsident eine Entlassung des Fed-Chefs anordnen kann. Diese wiesen allerdings zugleich darauf hin, dass ein solcher Schritt chaotische Folgen haben könnte, würde doch damit das Vertrauen der Finanzmärkte in die Unabhängigkeit der US-Notenbank untergraben.

Schanghai legt zu - Hongkong mit leichtem Minus

Der Schanghai-Composite verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 2.527 Punkte. Der Hang-Seng-Index schloss die verkürzte Sitzung dagegen mit einem Abschlag von 0,4 Prozent. Hier belasteten die Abgaben bei Index-Schwergewicht Tencent. Die Aktien rutschten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und verloren 1,4 Prozent. Am Freitag war es für die Papiere noch um 5,3 Prozent nach oben gegangen. Auslöser waren Medien-Berichte, wonach die staatlichen Aufsichtsbehörden die Prüfung aller von Tencent eingereichter Spiele abgeschlossen haben. Ein erster Schwung neuer Videogames soll bald grünes Licht bekommen, hieß es weiter.

In Australien beendete der S&P/ASX 200 die ebenfalls verkürzte Sitzung mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent. In Seoul ging es für den Kospi dagegen um 0,3 Prozent nach unten, trotz der Gewinne bei Index-Schwergewicht Samsung Electronics und SK Hynix. Die Aktien legten um 0,4 bzw. 0,7 Prozent zu. Der Markt habe sich in der vergangenen Woche im Zuge der Talfahrt an den globalen Aktienmärkten insgesamt noch recht gut gehalten, sagte ein Teilnehmer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.493,80 +0,48% -9,42% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.055,01 -0,31% -16,72% 07:00 Schanghai-Comp. 2.527,01 +0,43% -23,61% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.626,59 -0,40% -13,75% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.051,06 +0,16% -10,49% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.683,82 +0,81% -7,04% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1401 +0,3% 1,1365 1,1465 -5,1% EUR/JPY 126,61 +0,3% 126,20 127,36 -6,4% EUR/GBP 0,9003 +0,2% 0,8988 0,9036 +1,3% GBP/USD 1,2663 +0,1% 1,2645 1,2686 -6,3% USD/JPY 111,04 +0,0% 111,04 111,08 -1,4% USD/KRW 1124,82 -0,4% 1129,00 1121,79 +5,4% USD/CNY 6,8984 -0,1% 6,9065 6,9018 +6,0% USD/CNH 6,9048 -0,2% 6,9214 6,9078 +6,0% USD/HKD 7,8331 +0,0% 7,8322 7,8286 +0,3% AUD/USD 0,7062 +0,3% 0,7038 0,7111 -9,7% NZD/USD 0,6737 +0,3% 0,6717 0,6757 -5,1% Bitcoin BTC/USD 4.204,75 +6,5% 3949,4950 4.023,25 -70,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,37 45,59 -0,5% -0,22 -21,0% Brent/ICE 53,94 53,82 +0,2% 0,12 -14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,94 1.255,98 +0,6% +6,96 -3,1% Silber (Spot) 14,71 14,64 +0,5% +0,07 -13,2% Platin (Spot) 795,40 787,65 +1,0% +7,75 -14,4% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 -20,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 24, 2018 04:33 ET (09:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.