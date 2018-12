FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper will mit dem Unternehmen Energeticky a prumyslovy holding (EPH) über den Verkauf des Frankreich-Geschäfts verhandeln. EPH habe ein "einseitiges und verbindliches Angebot" abgegeben, zu dem nun "exklusive Verhandlungen" angestrebt würden, teilte Uniper am Montag mit. Ziel der Offerte sei "der Erwerb sämtlicher Aktivitäten und Unternehmensgegenstände von Uniper in Frankreich durch EPH".

Ab Januar sei ein gesetzlich vorgeschriebener Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern vorgesehen, so Uniper weiter. Erst danach könne eine mögliche Transaktion abgeschlossen werden. Den Sondierungsprozess für einen möglichen Verkauf der Aktivitäten habe Uniper im Rahmen der im August kommunizierten strategischen Prüfung des Frankreich-Geschäfts angestoßen. Der Beitrag von Uniper France zum gesamten Netto-Ergebnis von Uniper im Jahr 2017 habe bei einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag gelegen.

Uniper betreibt nach eigenen Angaben in Frankreich zwei Gaskraftwerke, zwei Steinkohlekraftwerke, ein Biomassekraftwerk sowie Wind- und Solarstromanlagen. Zudem werden Strom- und Gasprodukte vermarktet sowie energienahe Dienstleistungen angeboten.

December 24, 2018 04:45 ET (09:45 GMT)

