DGAP-News: thyssenkrupp AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung thyssenkrupp AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.02.2019 in Bochum mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-12-24 / 12:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. thyssenkrupp AG Duisburg und Essen - ISIN DE0007500001 - Einladung zur Hauptversammlung Sehr geehrte Aktionäre*, wir laden Sie ein zur 20. ordentlichen Hauptversammlung der thyssenkrupp AG mit dem Sitz in Duisburg und Essen. Die Hauptversammlung findet statt am Freitag, dem 1. Februar 2019, 10:00 Uhr, im RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum. * Hier und nachfolgend männlich / weiblich / divers. *I. Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der thyssenkrupp AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2018, des zusammengefassten Lageberichts der thyssenkrupp AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017/2018, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss, Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. Diese Unterlagen können im Internet unter http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 in Höhe von 2.097.310.346,69 EUR wie folgt zu verwenden: - Ausschüttung einer 93.379.761,15 EUR Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie: - Gewinnvortrag: 2.003.930.585,54 EUR Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese gemäß § 71b Aktiengesetz (AktG) nicht dividendenberechtigt. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden. Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 6. Februar 2019. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor: Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019, zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2019/2020, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020 erstellt werden, gewählt. 6. *Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern* Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Februar 2019 endet die Amtszeit des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds Martina Merz. Sie soll nunmehr durch die Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt werden. Ferner soll die Hauptversammlung Herrn Dr. Wolfgang Colberg als weiteren Vertreter der Anteilseigner für das zurzeit vakante Mandat in den Aufsichtsrat wählen. Die gerichtliche Bestellung von Herrn Dr. Colberg zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Februar 2019 hat der Vorstand auf Empfehlung des Aufsichtsrats bereits beantragt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus insgesamt 20 Mitgliedern, von denen zehn von den Anteilseignern und zehn von den Arbeitnehmern bestellt werden (§§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz 1976). Von den zehn von den Anteilseignern zu bestellenden Mitgliedern werden gemäß § 9 Absatz 2 der Satzung zwei von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung in den Aufsichtsrat entsandt. Mindestens 30 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder müssen Frauen und mindestens ebenso viele Aufsichtsratsmitglieder müssen Männer sein. Dieser Mindestanteil ist grundsätzlich vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Die Seite der Arbeitnehmervertreter hat der Gesamterfüllung gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen. Der Mindestanteil ist daher von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen und beträgt jeweils drei Frauen und drei Männer. Von der Seite der Anteilseigner sind zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung vier Frauen und fünf Männer im Aufsichtsrat vertreten. Der Mindestanteil wird also derzeit von den Anteilseignervertretern erfüllt und wäre auch nach der Wahl der beiden vorgeschlagenen Kandidaten weiterhin erfüllt. Die beiden Wahlvorschläge beruhen auf den Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigen das vom Aufsichtsrat beschlossene Diversitätskonzept einschließlich der Ziele für seine Zusammensetzung sowie das Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2019 und gemäß § 9 Absatz 3 Satz 3 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt, zu wählen: a) *Martina Merz, Stuttgart* Selbständige Unternehmensberaterin b) *Dr. Wolfgang Colberg, Frankfurt am Main* Senior Advisor, CVC Advisers (Deutschland) GmbH Es ist vorgesehen, dass Frau Merz im Falle ihrer Wahl dem Aufsichtsrat als Kandidatin für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Bernhard Pellens, hat angekündigt, sich in Anbetracht der Vielzahl der Aufgaben infolge der Teilung des Unternehmens wieder ausschließlich auf die von ihm langjährig wahrgenommene Aufgabe des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats konzentrieren zu wollen. Mit den vorgeschlagenen Entscheidungen entspricht die Gesellschaft zugleich der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, dass der Aufsichtsratsvorsitzende nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben soll. Unter Ziffer II. dieser Tagesordnung sind die Lebensläufe sowie weitere Informationen der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beigefügt. *II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6* Lebenslauf: Martina Merz Stuttgart * 01.03.1963 Nationalität: Deutsch Selbständige Unternehmensberaterin Ausbildung: Maschinenbau-Studium mit Schwerpunkt Fertigungstechnik an der Berufsakademie Stuttgart Beruflicher Werdegang: 1985 bis 2002 verschiedene Positionen im Management der Robert Bosch GmbH 2002 bis 2005 Executive Vice President Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 2005 bis 2012 Executive Vice President Robert Bosch GmbH 2012 bis 2015 Chief Executive Officer (CEO) Chassis Brakes International B.V. Aktuelle Mandate: Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: * Deutsche Lufthansa AG (seit 28.04.2016, gewählt bis zur Hauptversammlung 2021) * thyssenkrupp AG (seit 05.12.2018, bestellt bis zur Hauptversammlung 2019) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Board of Directors AB Volvo (Schweden) * Board of Directors SAF-HOLLAND S.A. (Vorsitz) (Luxemburg)

