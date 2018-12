Anleger kommen auch an Heiligabend nicht ganz zur Ruhe. Europaweit reagieren die Börsen verunsichert auf die vermeintliche Beruhigungspille des US-Finanzministers.

Im traditionell sehr ruhigen (vor)weihnachtlichen Handel haben die Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin dennoch einige wichtige Börsenindizes in Europa berührt. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab am Heiligabend 0,6 Prozent nach, der FTSE 100, in dem die 100 umsatzstärksten Unternehmen der Londoner Börse gelistet sind, sank um 0,6 Prozent.

Die Börsen in Frankreich und Italien reagierten ebenfalls mit Abschlägen. Der französische Leitindex CAC 40 verlor im Handelsverlauf 1,2 Prozent, der italienische Pendant an der Mailänder Börse, der FTSE MIB, ebenfalls ein Prozent. Beide Indizes listen die jeweils 40 führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...