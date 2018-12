Seit Wochen befindet sich die US-Regierung im Umbau. Präsident Donald Trump tauscht wichtige Personen aus. Müssen sich Unternehmen auf einen neuen Kurs einstellen?

Seitdem Donald Trump vor fast genau zwei Jahren ins Weiße Haus eingezogen ist, befindet sich die Regierung der Vereinigten Staaten im ständigen Umbaubetrieb.

In Washington vergeht kaum eine Woche, in der nicht zumindest ein einflussreicher Berater seinen Rückzug bekannt gibt. Allein in seinem engsten Beraterstab musste der US-Präsident seit seinem Amtsantritt zwei Drittel der Posten neu besetzen. Hinzu kommen stolze zwölf Rücktritte oder Absetzungen von Kabinettsmitgliedern. Damit haben in der ersten Hälfte der ersten Trump-Amtszeit schon drei Mal so viele Minister und Agenturchefs die Regierung verlassen, wie in den gesamten ersten vier Jahren unter Präsident George W. Bush.

Seit den Zwischenwahlen im November hat sich Trumps Personalschwund noch beschleunigt. Er setzte seinen bisherigen Justizminister vor die Tür, einigte sich mit seinem Stabschef im Weißen Haus auf dessen Abschied und drängte seinen Innenminister zum Rücktritt. US-Verteidigungsminister James Mattis kündigte aus Protest gegen Trumps Kurs seinen Rücktritt an. Er wird wohl zum 1. Januar ersetzt.

Und das sind nur die Neubesetzungen im Kabinettsrang. Hinzu kommen schon länger offene Vakanzen und freigewordene Posten auf unteren Rängen der Regierung. Die Nachfolge für viele von ihnen ist noch völlig offen. Klar ist nur: Die Trump-Administration wird im kommenden Jahr sehr anders aussehen, als noch in diesem Herbst.

Für die Wirtschaft könnte das zum Problem werden. Schließlich müssen sich die Unternehmen ständig auf neue Ansprechpartner in der Regierung einstellen und können sich nie sicher sein, ob die neue Chefin oder der neue Chef dieselben Prioritäten verfolgt wie die Vorgängerin oder der Vorgänger.

Zwar konnten sich die Business-Interessenvertreter bislang sicher sein, dass die Trump-Regierung einen sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs verfolgen würde, geprägt von Deregulierung und Steuersenkung. Gleichzeitig aber tobt innerhalb der Administration in Handelsfragen seit Monaten ...

