Häufig machen Anleger den Fehler, alle Aktien gleich einzustufen und zu bewerten. Unternehmen besitzen aber verschiedene Charaktere. So wirst du sicherlich schon bemerkt haben, dass manche Firmen ihren Gewinn Jahr für Jahr steigern und selbst in Krisen wenig verlieren, wie beispielsweise die Nestlé (WKN: A2DY3F)-Aktie, die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie, die Fresenius (WKN: 578560)-Aktie oder die SAP (WKN: 716460)-Aktie. Andere hingegen weisen in Krisen starke Einbrüche auf, um dann im Aufschwung extreme Gewinnsteigerungen zu vollziehen, wie beispielsweise die Continental (WKN: 543900)- Aktie, die Deutsche Bank (WKN: 514000)-Aktie, die Daimler (WKN: 710000)-Aktie, die Commerzbank (WKN: CBK100)-Aktie oder die ProSiebenSat1 Media (WKN: PSM777)-Aktie ....

Den vollständigen Artikel lesen ...