Besinnliche Weihnachtstage sehen definitiv anders aus. Ein Treffen des US-Finanzminister Mnuchin mit Banken und verunsichert die Märkte noch mehr als ohnehin und US-Präsident Trump attackiert erneut die US-Notenbank.

Die rasante Talfahrt an den US-Börsen alarmiert die US-Regierung immer mehr. Präsident Donald Trump attackierte am Montag erneut die Notenbank Federal Reserve und machte ihren Zinserhöhungskurs für konjunkturellen Gegenwind verantwortlich. "Das einzige Problem, das unsere Wirtschaft hat, ist die Fed", schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Die Währungshüter hätten kein Gespür für den Markt. Finanzminister Steven Mnuchin beriet mit einem Krisengremium aus Vertretern von Finanzaufsehern, das sonst nur in Fällen großer Börsenturbulenzen zusammenkommt, über den Ausverkauf an den Aktienmärkten. Insidern zufolge hätten die Regulierer keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt. Am Sonntag hatte Mnuchin bereits mit Banken über die Lage beraten. Die Geldhäuser versicherten dabei, dass sie über ausreichend Liquidität zur Kreditvergabe verfügten.

Die Börsen beruhigen konnte Mnuchin mit seinem Vorgehen nicht. Im Gegenteil: Der Leitindex Dow-Jones-Index verlor 2,9 Prozent. Die Wall Street rauschte damit auch ...

