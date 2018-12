Auch der jüngste Aktionärsbrief der "AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA" hatte den Kursverfall der Aktie nicht stoppen können. Die Aktie verabschiedete sich nahezu auf 12-Monats-Tief in die Weihnachtsfeiertage. Auf 12-Monats-Sicht hat die Aurelius-Aktie damit über 45% an Kurswert eingebüßt. Doch jammern ist relativ - auf der diesjährigen Aurelius-Weihnachtsfeier wurde einer Unternehmens-Mitteilung zufolge auch an diejenigen gedacht, denen es deutlich schlechter geht. Laut Aurelius wurden ... (Peter Niedermeyer)

