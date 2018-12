Ihre Kunst scheint anachronistisch in Zeiten von Google Earth und Handy-Navigation. Tatsächlich aber fände sich kein Wintersportler im Schnee zurecht ohne Pistenpanoramen, die bis heute in Handarbeit erstellt werden.

Wenn in diesen Tagen wieder Millionen Schneefans in die Skigebiete aufbrechen, sich an Liftstationen und Pistenkreuzungen orientieren und die passende Abfahrt zur nächsten Seilbahn suchen, gehören die opulenten Landschaftspanoramen zu den wichtigsten Navigationshilfen der Urlauber.

Ohne die charakteristischen, räumlich wirkenden Bilder auf Übersichtstafeln und in den faltbaren Pistenplänen käme der ganze Skizirkus unweigerlich ins Stocken. So aber breiten sich die Skiarenen klar erkennbar und übersichtlich auf den Panoramen aus. Blaue, rote und schwarze Pistenlinien leiten die Bergsportler durch die Natur. Und sie setzen dabei die Landschaften in so vorteilhaftes Licht, wie es die Tourismusverantwortlichen der jeweiligen Urlaubsregionen nicht schöner beschreiben könnten.

Doch sehr Skifahrer und Snowboarder auf die Berg- und Landschaftspanoramen angewiesen sind, kaum einer kennt die Künstler hinter den Gemälden. Dabei gibt es weltweit nur eine bessere Handvoll Landschaftsmaler, die ihren Unterhalt damit bestreiten, Karten von Hand zu malen. Sie beherrschen die Kunst die Natur so unauffällig zurechtzubiegen, dass selbst Abfahrtsrouten und Seilbahnen auf den Panoramen sichtbar werde, die sich in der Realität auf gegenüberliegenden Talseiten befinden. Die Bilder machen selbst hinter Bergen Verborgenes für Touristen sichtbar - und fügen trotzdem alles zu einem harmonischen Ganzen.

Wegbereiter der modernen Panoramakarte

Denn das ist der Trick: Panoramakarten bilden gerade nicht die Wirklichkeit ab. Sie zeigen "eine Idealvorstellung", wie es etwa Alexander Königs aus Paderborn formuliert. Der hat ursprünglich mal Geographie und Kunst studiert hat, dann aber den Weg in die Nische der Landschaftsmalerei gefunden hat. Er war gerade mal 16 als er Heinrich Berann in den Achtzigerjahren zum ersten Mal in Innsbruck traf. Berann, Grafiker und Kunstprofessor, war so etwas wie der Wegbereiter der modernen Panoramakarten. In den Fünfzigerjahren schon malt der Österreicher in der Nähe von Innsbruck Übersichtsbilder für Skigebiete, darunter auch 1955 jene für Cortina D'Ampezzo in den Dolomiten, dort wo ein Jahr später die Olympischen Winterspiele stattfinden.

Jahrzehnte später führt Königs mit seinem Panorama-Atelier Beranns Erbe weiter, Panoramen zu schaffen, die mehr leisten als selbst das perfekteste Werbefoto: Die Bilder vermitteln einen umfassenden Eindruck von der ganzen Gegend und zeigen sie zudem von ihrer besten Seite. Schöner zumeist, als das Vorbild selbst.Das ist nicht bloß Schönfärberei im Sinn der Touristiker, es nützt auch den Urlaubern. Denn oft genug erschließen mehrere Lifte oder Seilbahnen Berge aus unterschiedlichen Richtungen. In ebenso vielen Richtungen führen auch wieder Pisten talwärts - oft genug auch auf abgewandte Seiten. Allenfalls Senkrechtfotos wären in der Lage, alles abzubilden. Aber solchen Bildern fehlte der Höheneindruck, den Menschen brauchen, um sich zu orientieren.

Anleihen bei Picasso

Der Trick, den Maler wie Königs dann nutzen, erinnert an Picassos Frauenportraits, auf denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...