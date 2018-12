Die Bundesbank rechnet mit neuen Schwierigkeiten für die Autoindustrie durch den neuen Abgastest.

Die Automobilindustrie in Deutschland könnte länger brauchen als befürchtet, um sich von dem Einbruch der vergangenen Wochen zu erholen, schreibt die Bundesbank in ihrem monatlichen Wirtschaftsbericht. Dies könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland insgesamt schwächen. Die deutschen Automobilhersteller hatten im dritten Quartal Schwierigkeiten, sich an die neuen Emissionsprüfungsstandards der EU anzupassen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte daraufhin erstmals seit Jahren. "Die Normalisierung in der Automobilindustrie ist möglicherweise langsamer als zunächst angenommen", heißt es in dem Bericht der Zentralbank. "Der schwache Auftragseingang aus Deutschland und die Verlangsamung der Zulassungszahlen könnten ein Hinweis darauf sein, dass sich die privaten Verbraucher derzeit von Einkäufen zurückhalten", fügte sie hinzu.

