Zweiter jährlich vergebener Stipendienfonds für postsekundäre Studien auf drei zusätzliche Schulen erweitert: East Carter High School, West Carter High School und Carter Christian Academy

Stipendiaten erhalten zudem ein Praktikumsangebot bei Braidy Industries

Braidy Industries, Inc. ("Braidy") gab heute bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens auch in diesem Jahr Stipendien für postsekundäre Studien und Praktika bei Braidy an Absolventen der lokalen Highschools vergeben wird.

Im vergangenen Jahr nahmen acht Schulen an dem Programm teil, und Braidy hat dieses nun auf drei zusätzliche Schulen erweitert. Die nunmehr 11 Schulen in drei Counties, die an dem Programm teilnehmen, sind East Carter High School, West Carter High School, Carter Christian Academy, Boyd County High School, Fairview High School, Greenup County High School, Holy Family School, Paul G. Blazer High School, Raceland High School, Rose Hill Christian School und Russell High School.

"Wir wollen weiterhin in die talentierte und motivierte Jugend von Eastern Kentucky investieren", sagte Craig Bouchard, CEO und Board Chairman von Braidy Industries. "Die Förderung künftiger Führungskräfte von Appalachia ist eine Top-Priorität für Braidy. Außerdem begrüßen wir Studenten in unserem Advanced Integrated Technology-Programm bei ACTC, das Jugendliche für Führungspositionen in unserer lokalen Gemeinschaft und darüber hinaus ausbildet."

"Wir freuen uns sehr, dass sich Braidy Industries über sein Stipendienprogramm so stark für die Absolventen der Highschools dieser Gegend einsetzt", erklärte Tonia Lucas, Counselor bei der Fairview High School. "Gelegenheiten wie diese helfen den jungen Leuten nicht nur bei der Finanzierung ihrer College-Ausbildung, sondern sie stärken auch das Selbstvertrauen dieser Studenten beim Übergang zur höheren Bildung. Zu wissen, dass ein Gremium etablierter Fachleute von ihren Fähigkeiten überzeugt ist, kann einen Einfluss auf diese jungen Leute haben, der weit über das eigentliche Stipendium hinausgeht."

In diesem Jahr bewilligt das Board 11 Stipendien von je 1.000 US-Dollar für Highschool-Absolventen, die postsekundäre Studien beginnen. Die Empfänger werden auf der Basis von Mitschülernominierungen und nachweislich hohen Leistungen in der Schule, im häuslichen Umfeld und in der Gemeinschaft ausgewählt. Darüber hinaus wird den Stipendiaten ein Sommerferienpraktikum bei Braidy Industries angeboten, wo die Praktikanten umfassend mit Braidy bekanntgemacht werden. Die Praktikanten sind unter Aufsicht von Führungskräften in diversen Geschäftseinheiten tätig, darunter Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Forschung und Entwicklung und Betrieb.

"Mit der Anerkennung von Führungsarbeit unserer Jugend über den Board of Directors Leadership Scholarship Fund legt Braidy Industries ganz gewiss den Grundstein zu der Erkenntnis, dass es wichtig ist, etwas an die eigene Gemeinschaft zurückzugeben", so Barbie LeMaster, Counselor bei der Greenup County High School. "Ein Stipendium aufgrund von Führungsarbeit ist eine Ehre, aber auch eine Verantwortung für die Empfänger, die damit eine Verpflichtung annehmen, sich im Gegenzug für künftige Generationen einzusetzen."

Über Braidy Industries, Inc.

Braidy Industries ist ein zukunftsorientierter, fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Rüstungsindustrie. Das erste Projekt von Braidy Industries ist der Neubau der ersten Phase eines Aluminiumwalzwerks im EastPark Industrial Center in Ashland, Kentucky/USA, welches das Unternehmen als kostengünstigen Anbieter von jährlich 300.000 Tonnen produktionsreifem Aluminiumblech der Serien 5000x und 6000x für die Automobilindustrie aufstellen wird. Die Braidy-Tochtergesellschaft Veloxint, ein MIT-inkubiertes Unternehmen für Leichtbau-Lösungen, produziert Teile mit einer neuartigen Nanokristall-Technologie. Die neueste Tochtergesellschaft von Braidy, die am 18. September 2018 übernommen wurde, ist NanoAl, ein globaler Branchenführer in der wissenschaftlichen Nanokristall-Technologie und ihrer Anwendung auf Aluminiumblech. Weitere Informationen über Braidy Industries finden Sie unter www.braidyindustries.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181225005014/de/

Contacts:

Medien:

Jaunique Sealey

Braidy Industries, Inc.

606-575-3121

jsealey@braidyindustries.com