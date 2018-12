Japan will wieder kommerziell Wale fangen. Der Staat tritt daher aus der Internationalen Walfangkommission aus. Greenpeace verurteilt die Entscheidung.

Japan will erstmals seit rund drei Jahrzehnten wieder kommerziell Jagd auf Wale machen. Zu diesem Zweck tritt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) aus, wie die Regierung in Tokio am Mittwoch offiziell bekanntgab.

Die Jagd zu Geschäftszwecken soll ab Juli kommenden Jahres wieder aufgenommen werden. Japan hat schon bisher jedes Jahr zahlreiche Wale getötet, nach offizieller Darstellung zu "wissenschaftlichen ...

