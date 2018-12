TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte kommen auch am Mittwoch nicht zur Ruhe. Der politische Streit in den USA - ein Ende der Haushaltssperre ist derzeit nicht in Sicht - und die Sorgen um das globale Wachstum treiben die Anleger um.

Zwar hat sich der japanische Leitindex Nikkei nach einer Berg- und Talfahrt zum Handelsschluss am Mittwoch letztlich ins positive Territorium gerettet, blieb aber unter der Marke von 20.000 Punkten. Das Plus von 0,9 Prozent reichte nicht aus, um den massiven Absturz um 5 Prozent vom Vortag wettzumachen, als der japanische Aktienmarkt auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street reagierte. Der Nikkei hatte am Dienstag auf dem niedrigsten Niveau seit April 2017 geschlossen. Seit dem Höhepunkt am 2. Oktober hat der Index damit 21 Prozent eingebüßt. Zentrale Sorge der Anleger sei die politische Instabilität in den USA, sagte Fondsmanager Koji Uchida Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erneut bekräftigt, dass er den von Republikanern und Demokraten im Kongress ausgehandelten Übergangshaushalt erst unterzeichnen wird, wenn mehr als 5 Milliarden US-Dollar für die Grenzmauer zu Mexiko bereitgestellt werden. Auch holte Trump am Dienstag wieder einmal gegen die Federal Reserve aus. Die US-Notenbank erhöhe die Zinsen zu schnell, sagte er im Weißen Haus.

Am südkoreanischen Aktienmarkt, der am Dienstag geschlossen war, fielen die Kurse. Der Leitindex Kospi büßte 1,3 Prozent ein. Vor allem Einzelaktionäre verkauften, während institutionelle und ausländische Investoren weiterhin als Käufer auftraten und so größere Verluste verhinderten. Fast alle großen Werte erlitten Verluste, Samsung Electronics gaben um 1,2 Prozent nach, der Stahlhersteller Posco verlor 1,6 Prozent, der Autobauer Hyundai Motor sogar 2,4 Prozent.

Die Kurse in China zeigten sich etwas schwächer. Der Shanghai Composite Index schloss 0,3 Prozent im Minus bei 2.498,29 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich die psychologisch wichtige Schwelle von 2.500 Punkten genommen hatte. Der Taiex in Taiwan gab die vierte Sitzung in Folge nach und landete auf einem neuen Jahrestief auf Schlusskursbasis. Während die Finanzwerte generell besser abschnitten als der Gesamtmarkt, verloren Werte wie der Linsenhersteller Largan und Asustek Computer jeweils mehr als 1 Prozent.

Die Börsen in Australien, Neuseeland und Hongkong waren wegen des "Boxing Day"-Feiertags geschlossen,

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 19.327,06 +0,89% -15,10% 07:00 Schanghai-Comp, 2.498,29 -0,26% -24,48% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 -0,1% 1,1401 1,1401 -5,2% EUR/JPY 125,89 +0,2% 125,68 126,61 -6,9% EUR/GBP 0,8974 -0,2% 0,8993 0,9004 +0,9% GBP/USD 1,2694 +0,1% 1,2679 1,2661 -6,1% USD/JPY 110,50 +0,2% 110,23 111,06 -1,9% USD/KRW 1124,86 -0,4% 1124,86 1125,75 +5,4% USD/CNY 6,8828 -0,1% 6,8872 6,9032 +5,8% USD/CNH 6,8934 -0,0% 6,8955 6,9035 +5,8% USD/HKD 7,8323 +0,1% 7,8269 7,8331 +0,2% AUD/USD 0,7056 +0,3% 0,7038 0,7061 -9,8% NZD/USD 0,6736 +0,1% 0,6727 0,6738 -5,1% Bitcoin BTC/USD 3,747,12 -0,5% 3766,8750 4,209,63 -73,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl, +/- % +/-USD % YTD WTI/Nymex 42,99 42,53 +1,1% 0,46 -25,1% Brent/ICE 50,24 50,47 -0,5% -0,23 -20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1,272,96 1,270,20 +0,2% +2,76 -2,3% Silber (Spot) 14,86 14,78 +0,5% +0,08 -12,3% Platin (Spot) 793,05 787,00 +0,8% +6,05 -14,7% Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,5% -0,01 -21,0% ===

