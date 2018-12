London/Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Weihnachtszeit ist eine sprichwörtlich "süße" Jahreszeit. Doch wie wichtig ist das Naschen, wenn man sich zwischen Schokolade und Sex entscheiden müsste? Oder schlimmer noch: zwischen Sex und dem Mobiltelefon, dem täglichen Begleiter und persönlichen Assistenten? Europas größte Online-Arztpraxis DrEd (www.dred.com/de) wollte es wissen und hat 2.000 Europäer und Amerikaner befragt, was sie für Sex alles aufgeben würden - oder eben auch nicht.



Die Deutschen lieben Schokolade. Laut einer Umfrage des europäischen Schokoladen- und Süßwarenverbands haben sie, hinter den Schweizern, mit durchschnittlich 1,8 Tafeln Schokolade in der Woche den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in Europa*. Doch die Umfrageergebnisse zeigen: Alles hat seine Grenzen. Die Mehrheit der Männer (87,5 Prozent) und zwei Drittel der Frauen (69,5 Prozent) verzichten lieber auf Süßes als auf Sex.



Fällt bei der Frage "Sex oder Schokolade?" die Antwort recht eindeutig aus, sinkt die Bereitschaft zum Verzicht bei anderen großen und kleinen Dingen, die uns wichtig sind. Das heiß begehrte Smartphone beispielsweise landet jedoch tatsächlich "nur" auf Platz 3 der "unentbehrlichsten Dinge" (42,7 Prozent würden darauf verzichten). Wichtiger noch scheint das Auto zu sein (38,5 Prozent würden darauf verzichten) und klarer Favorit ist das Reisen. Zwei von drei Befragten (64,2 Prozent) würden ewige Enthaltsamkeit einem Reiseverbot vorziehen. Alkohol (75,2 Prozent), Parties (73,4 Prozent) und Pizza (62,8 Prozent) ließen sich scheinbar am leichtesten aus unserem Alltag streichen.



Ein Glück, dass die Fragen nur hypothetisch sind und wir uns nicht entscheiden müssen. Aber vielleicht gibt die Umfrage Anlass dazu, so kurz vor dem neuen Jahr einen Moment innezuhalten und die vielen kleinen und großen Dinge im Leben wertzuschätzen, die für viele so selbstverständlich sind.



Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage, zusätzliche Details sowie weitere Grafiken finden Sie hier: https://www.dred.com/de/dred-umfrage-smartphone-oder-sex-xmas.html (Grafiken mit Weihnachtsbezug) https://www.dred.com/de/dred-umfrage-smartphone-oder-sex.html (Grafiken ohne Weihnachtsbezug)



Abdruck der Umfrage ganz oder in Auszügen und Nutzung der Grafiken oder Zitate honorarfrei unter Nennung der Quelle www.DrEd.com/de.



* "Pro-Kopf-Konsum von Schokoladenwaren in Europa nach Ländern im Jahr 2016", CAOBISCO, Juli 2018 http://ots.de/51urCr



Über DrEd



DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde von David Meinertz (CEO) in London (UK) gegründet und wird von der Health Bridge Ltd. betrieben. Seit dem Start im Jahr 2011 wurden über 2 Millionen Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Irland und Frankreich durchgeführt. Die angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet, Telefon und Video. Aktuell behandelt DrEd (www.DrEd.com/de) in Deutschland über 30 Indikationen aus den Bereichen Männer- und Frauengesundheit, Innere Medizin sowie der Allgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkonto an die Online-Arztpraxis wenden. Der telefonische Patientenservice ist Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr unter +49 (0) 40 8740 8254 erreichbar.



Die Online-Arztpraxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde für Arztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert und richtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungen deutscher wissenschaftlicher Institute, wie dem Robert Koch Institut und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF).



Viele Patienten schätzen die medizinischen Leistungen von DrEd - nicht nur aufgrund der Qualität und Bequemlichkeit, sondern insbesondere wegen des unkomplizierten und vertraulichen Arzt-Patienten-Kontakts. Es fällt ihnen leichter, sich schriftlich oder telefonisch zu Gesundheitsproblemen (zum Beispiel im Bereich der Sexualgesundheit) zu äußern und den Ärzten als unangenehm empfundene Fragen zu stellen. Das erfahrene Ärzteteam von DrEd kennt keine Tabuthemen, ist für alle medizinischen Fragen offen und berät und behandelt, sofern medizinisch vertretbar, umgehend und schnell nach neuestem wissenschaftlichen Stand und auf höchstem medizinischen Standard.



OTS: DrEd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103509 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103509.rss2



Pressekontakt: Tiffany Künster, E-Mail: Tiffany@DrEd.com, Telefon: +49 (0) 711 8998 9005