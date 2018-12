Der Streit um die Grenzmauer zu Mexiko findet kein Ende. Weiterhin liegen große Teile der Regierungsgeschäfte lahm - womöglich bis ins nächste Jahr hinein.

Im Streit mit den oppositionellen Demokraten beharrt US-Präsident Donald Trump auf einer Grenzmauer zu Mexiko und sieht daher vorerst kein schnelles Ende des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte. Er könne nicht sagen, wann der sogenannte Shutdown vorbei sein werde, sagte Trump am Dienstag in Washington.

Es könne kein Ende geben, wenn es nicht auch eine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebe. Kriminelle, Illegale und Drogen dürften nicht ins Land kommen. "Das einzige, was das aufhält, ist eine Mauer." Unter Regierungsbediensteten macht sich Unmut über die Hängepartie breit.

Trotz aller Widrigkeiten erklärte Trump, dem Land gehe es "sehr gut". In einem Tweet am Dienstagabend wünschte er seinen Landsleuten und auch der von ihm verhassten sogenannten Lügenpresse, ein frohes Weihnachtsfest. "Ich hoffe, dass jeder, auch die Fake News Medien, ein großartiges Weihnachten feiern", schrieb der Präsident. Mit Fake News meint Trump alle Medien, die auch kritisch über ihn berichten. Dazu gehören der Sender CNN, aber auch Zeitungen wie die "Washington Post" und die "New York Times", die für ihre Qualitätsberichterstattung Jahr für Jahr mit Preisen ausgezeichnet werden.

Zugleich verwies er darauf, dass es den Vereinigten Staaten "sehr gut" gehe. "Wir sichern unsere Grenzen, schließen großartige neue Handelsabkommen und bringen unsere Truppen nach Hause" schrieb Trump. "Wir setzen endlich Amerika an erste Stelle. FROHE WEIHNACHT!"

Der Streit zwischen Trump und den Demokraten hatte die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise lahmgelegt. Am Wochenende war eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft getreten, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...