Japan hat seine Drohung wahr gemacht: Das Land zieht sich aus der Internationalen Walfangkommission zurück. Erstmals seit rund drei Jahrzehnten wollen die Japaner wieder Wale kommerziell jagen.

Ungeachtet internationaler Kritik will sich Japan aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) zurückziehen und erstmals seit rund drei Jahrzehnten wieder kommerziell Jagd auf Wale machen. Wie Regierungssprecher Yoshihide Suga am Mittwoch bekanntgab, tritt der Ausstieg aus der IWC im kommenden Juni in Kraft. Ab Juli werde Japan dann wieder kommerziell Wale jagen. Man werde sich aber auf Japans territoriale Gewässer und exklusive Wirtschaftszone beschränken, so der Sprecher. Die jährliche Jagd in der Antarktis werde Japan einstellen. Japan hat schon bisher jedes Jahr Hunderte Meeressäuger zu angeblich "wissenschaftlichen Zwecken" getötet.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace verurteilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...