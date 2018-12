Für religiöse Minderheiten sei der zunehmende Nationalismus eine Gefahr, sagt Ralph Brinkhaus. Auch international müsse man stärker gegen Intoleranz vorgehen.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sieht im weltweit zunehmenden Nationalismus eine Ursache für die wachsende Verfolgung religiöser Minderheiten. "Nationalisten betrachten sich immer stärker als Verfechter der Durchsetzung der Mehrheitsreligion und gehen gegen Minderheiten vor", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur zum Stephanustag.

"Gegen diese Tendenz hilft nur eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, die das Ziel hat, weltweit die Menschenrechte durchzusetzen". Der 26. Dezember ist Gedenktag des heiligen Stephanus, der als erster christlicher Märtyrer gilt.

Trotz zahlreicher Appelle und Initiativen würden Christen in aller Welt wegen ihrer Religion diskriminiert oder verfolgt, kritisierte Brinkhaus. Aus Sicht von Kirchen und Hilfsorganisationen habe sich die Lage der Christen vielerorts in diesem Jahr verschlechtert. "Am Stephanustag sollten wir an diese Christen erinnern. Wir dürfen dabei aber auch nicht die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...