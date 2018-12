Der Chemieriese BASF baut im Stammwerk das erste superschnelle 5G-Mobilfunknetz auf und setzt sich an die Spitze einer Unabhängigkeitsbewegung der Industrie - zulasten der Mobilfunkanbieter.

Wenn BASF-Manager Matthias Fankhänel live demonstrieren will, wie der superschnelle 5G-Mobilfunk Produktionsprozesse revolutionieren könnte, dann bleibt er mit seinen Besuchern im Ludwigshafener Stammwerk. Hier, im größten Chemieareal der Welt, arbeitet der Leiter des Bereichs Global Engineering and Maintenance gerade daran, die Logistikwelt bei BASF auf den Kopf zu stellen. Zwischen riesigen Anlagen mit hochexplosiven Stoffen rollt mehrmals am Tag der erste autonome Tanktransporter, der weder Fahrer noch Lenkrad braucht.

Maximal 30 Stundenkilometer darf der Transporter im Autonomiemodus derzeit fahren. Im Boden eingelassene Transponder sorgen dafür, dass das Fahrzeug automatisch seinen Weg findet und nicht von der Straße abkommt. Gleichzeitig überwachen Videokameras die Touren. Ein Mitarbeiter verfolgt in Echtzeit in einer zentralen Leitstelle jedes Manöver und kann im Notfall sofort eingreifen und auf die Bremse treten.

BASF will mehr davon. In Zukunft soll das Automated Guided Vehicle (AGV), wie der fahrerlose Tanktransporter heißt, noch sicherer und schneller zwischen dem werkseigenen Güterbahnhof und den 150 Ladestationen pendeln. Dafür will BASF die für die Notfall-Manöver ...

