Krisengespräche und Durchhalteparolen: Die US-Regierung verunsichert die Märkte. Europa steht der USA-Schock noch bevor.

Nach dem Kursrutsch von Heiligabend zeichnet sich nun eine leichte Erholung der US-Aktienmärkte ab. So sind der Leitindex S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq zum Handelsstart am Mittwoch um 0,8 Prozent gestiegen. Auch der Dow Jones ging mit einem leichten Plus in die letzte Handelswoche des Jahres.

Dennoch droht den US-Börsen der schwärzeste Dezember seit 1931 - den Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Der S&P 500 verlor Heiligabend etwa 2,7 Prozent. Das wichtigste Börsenbarometer der Welt notiert knapp 20 Prozent tiefer als zum Jahreshoch Ende September - und damit an der Schwelle zum Bärenmarkt. Der Dow verlor seit Oktober etwa 18 Prozent, der Technologieindex Nasdaq seit Ende August knapp 25 Prozent.

In Europa ist der jüngste Schock aus den USA bislang noch nicht angekommen. Der Euro Stoxx 60 notierte an Heiligabend etwa 0,9 Prozent im Minus, der britische Leitindex FTSE 100 etwa 0,5 Prozent.

Der Dax lag an seinem letzten Handelstag vor Weihnachten sogar noch leicht im Plus. Allerdings schlossen die europäischen Märkte an Heiligabend noch vor Handelsbeginn in den USA. Die schlechteste Woche für den amerikanischen Aktienmarkt seit der Finanzkrise 2008 werden die europäischen Anleger also erst dann verarbeiten, wenn der Handel am Donnerstag wieder aufgenommen wird.

Entsprechend ist der Pessimismus ...

