Aldi Nord und Aldi Süd blicken auf ein erfolgreiches Jahr in Sachen nachhaltige Verpackungen zurück. Einige Maßnahmen der gemeinsamen Verpackungsmission sind bereits erfolgreich umgesetzt. Unter anderem bieten die Discounter Geschirr, Strohhalme und Becher aus Plastik in 2019 nicht mehr an. Auch in Zukunft setzen die beiden Unternehmensgruppen ihr Engagement fort, um ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...