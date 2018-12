"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Präsident Trumps Kritik an Fed:

"Indem Trump der amerikanischen Notenbank vorwirft, sie falle ihm mit Zinserhöhungen in einer Zeit in den Rücken, in der er gegen das Ausland Erfolg verheißende Handelskonflikte ausfechte, ist er nicht weit von dem Vorwurf entfernt, die Führungsleute der Federal Reserve verhielten sich wie Volksfeinde. Gegen die unmittelbare politische Vereinnahmung hilft der Geldpolitik die institutionelle Verankerung ihrer Unabhängigkeit, die übrigens für keine Notenbank juristisch festgezurrter ist als für die Europäische Zentralbank. Aber wenn die Geldpolitik das Vertrauen der Öffentlichkeit verlieren sollte, würde das Fundament ihrer Unabhängigkeit de facto brüchig. In diesem Umfeld ist es für die Notenbank wichtiger denn je, dass sie sich streng an ihren Mandaten orientiert."/yyzz/DP/he

